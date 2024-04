Eccellenza. La corsa bellissima della Zenith. Oggi il duello è con il River Pieve

Conservare la seconda posizione nel girone A di Eccellenza e continuare a sognare. Non si pone limiti la Zenith Prato, che oggi pomeriggio alle 15 ospiterà al "Chiavacci" il River Pieve, quinto in classifica con 39 punti. A tutti gli effetti uno scontro diretto per la zona play off, anche se, a ben guardare il tabellone, i bluamaranto sono ad appena 4 lunghezze dalla capolista solitaria Tuttocuoio e in caso di scivolone della prima della classe con un successo potrebbero tornare a metterle il fiato sul collo a poche giornate dal termine della regular season.

Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, guarda prima di tutto alla gara col River Pieve, senza esagerare con gli entusiasmi e i voli pindarici: "Alla squadra ho chiesto di dare il massimo nelle ultime quattro partite. Abbiamo due scontri diretti che dovremo cercare in ogni modo di non perdere, per agguantare con certezza un posto nella griglia play off. Poi a fine stagione faremo i conti e vedremo - commenta –. Quella di domani (oggi, ndr) sarà una partita tosta, difficile, contro una squadra costruita con giocatori importanti, che sta facendo bene e che verrà a Prato per provare a portar via il bottino pieno. Una formazione molto pratica, forse non sempre bellissima, il Rivero Pieve, che però bada terribilmente al sodo. Servirà una prestazione importante per evitare di interrompere la nostra striscia positiva".

Tutti a disposizione i giocatori della rosa bluamaranto, con il tecnico pratese che ne esalta anche il rendimento in stagione: "Abbiamo la miglior difesa del girone, al pari della capolista Tuttocuoio, e il miglior attacco - conclude Settesoldi -. La squadra sta facendo un campionato strepitoso, ma c’è da arrivare in fondo con questa concentrazione, per non buttare via il gran lavoro fatto in questi mesi".

L. M.