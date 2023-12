Eccellenza. La favola del Chiesanuova campione d’inverno: "È il primato più inatteso»

Il Natale è da sempre associato alle fiabe e il Chiesanuova lo passerà da favola del calcio marchigiano. Da domenica i biancorossi, al secondo anno in Eccellenza ed espressione di una frazione, sono campioni d’inverno. Primi al giro di boa con la Civitanovese, oltretutto in una Eccellenza ultra competitiva e giocando senza poter contare una sola volta sul fattore campo. Il 2-1 sul K-Sport Montecchio Gallo ha regalato la sosta natalizia più bella ed un primo posto incredibile che stupisce persino il più esperto del gruppo, quel Giacomo Iommi classe 1982 che in carriera ne aveva già viste (e vinte) tante..."È il primato più inatteso dato che partivamo per una salvezza tranquilla". Un primato raggiunto con la prima vittoria in rimonta in Eccellenza: "Vero, c’era sempre mancata per nostre lacune e averla fatta contro i pesaresi significa tanto perché loro sono proprio forti. Avrebbero meritato di più? Sì, ma ci abbiamo creduto e ce la siamo giocata come con chiunque". A differenza di altri club voi non avrete la pressione del risultato nel nuovo anno, cosa può succedere? "Quello sarà un vantaggio. Chiaro che la classifica è corta con 11 squadre in 5 punti e le più attrezzate dovrebbero venir fuori, ma occorrerà tanta forza mentale". Il Chiesanuova non corre il rischio di montarsi la testa con il sergente Mobili. Quanto c’è del tecnico nel primo posto? "Tanto, ha saputo lavorare molto bene sul piano mentale e tattico".

Andrea Scoppa