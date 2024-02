Eccellenza. La Forza e Coraggio si gioca punti pesanti

Un match alla portata e l’occasione (forse una delle ultime) di mettere punti in classifica per potersi giocare fino alla fine chanche di salvezza. La Forza e Coraggio, ultima in Eccellenza con 9 punti, affronta la trasferta sul campo della Sammargheritese (stadio ’Broccardi’, ore 15) terz’ultima a quota 16 punti: un avversario quindi abbordabile per le Furie Rosse che hanno l’occasione di fare un passo avanti in classifica. Match molto importante in chiave salvezza, affidato ad un arbitro della Can-D: arbitra Raimondo di Taranto, assistenti Florjana Doci e Chamchi di Savona.

PROMOZIONE

Bogliasco-Cadimare (’Garrone’ Bogliasco 15 arbitro Sanguinetti della Spezia) , Canaletto Sepor-Magra Azzurri (’Tanca’ 15 arbitro Minniti di Genova), Don Bosco-Sampierdarenese (’Cimma’ Pagliari 15 arbitro Savino di Genova), Intercomunale Beverino-Levanto (’Colombo’ Beverino 15.30 arbitro Ucci di Genova)

PRIMA CATEGORIA

Amegliese Iron Fox-Brugnato (La Ferrara Ameglia 10.30 Marchetti di Chiavari), Arcola Garibaldina-Follo (Tanca 17 Bernardini di Chiavari), Bolanese-Riccò Le Rondini (Bertolotti Bolano 15 Romeo della Spezia), Casarza Ligure-Castelnovese (Casarza Ligure 14.30 Esposito della Spezia), Ceparana-Marolacquasanta (Incerti Ceparana 14.30 Salvetti della Spezia), Colli Ortonovo-Segesta (Castelnuovo Magra 10.30 De Longis di Chiavari), Vezzano-Santerenzina (Bottagna 10.30 Garibaldi di Chiavari).

SECONDA CATEGORIA

Mamas Giovani-Santerenzina B (Pieroni Pieve 11 Ciuffardi della Spezia), Polisportiva Monterosso-Bolanese B (Raso Scaramuccia Levanto 15 Filangeri di Chiavari), Romito Magra Auser-Ceparana B (Biggi Romito Magra 10.30 Ricci della Spezia), San Lazzaro Lunense-Nave (Cristoni San Lazzaro 10.30 Garbusi della Spezia), riposano Riomaior e Lerici.