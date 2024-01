Eccellenza. La Geotermica firma il colpaccio

Cuoiopelli

0

Geotermica

2

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti (Nardo), Guerrucci (Hoxha), Bianchi, Bagnoli, Lucaccini, Sgherri (Regoli), Viola (Fantini), Goh, Benericetti, Costanzo. All: Falivena.

GEOTERMICA: Rossi, Burini (Scotto), Romeo, Spagnoli, Cacciò, Misseri, Campo (Mecacci), Landi, Pellegrini, Falchini, Puccini (Pashja). All: Niccolai.

Arbitro: Zmau di Prato.

Marcatori: Campo al 16’ e Falchini al 52’.

Espulsi: Lici e Fantini (Cuoio).

SANTA CROCE - Prosegue il momento no della Cuoiopelli. Ieri i biancorossi hanno ceduto in casa per 0-2 alla Geotermica, squadra ultima in classifica con 10 punti. Solo due le vittorie finora dei rossoblù pisani, di cui una ieri. Si è giocato al Rosati di "Romaiano" sul sintetico ma, certe qualità dei conciari non sono emerse. La squadra di Matteo Niccolai, ha segnato un gol per tempo, acuendo le difficoltà dei conciari che, nelle ultime cinque partite, hanno raccolto un solo punto. Due i gol realizzati e sette quelli subìti. Una squadra che ha viaggiato forte all’andata e che, nonostante due sconfitte prima della sosta natalizia, ha ottenuto il seppur platonico titolo di campione d’inverno, sta procedendo ora con un ruolino di marcia, da squadra in lotta per non retrocedere. L’attacco della Cuoio non incide. Le conclusioni nello specchio della porta sono poche, mentre abbondano i tiri alti e sprecisi sopra la traversa. La nuova dirigenza, impagabile per l’impegno preso di recente, ha annunciato l’arrivo di una nuova punta. Si tratta dell’albanese Brunird Pepa, 33 anni per metri 1,80 di altezza, pronto a debuttare già domenica prossima a Campi Bisenzio. I biancorossi non segnano neppure su calcio di rigore. Ieri, ad inizio ripresa, Costanzo si è visto parare il tiro dagli undici metri da Rossi. A onore di cronaca va detto che ai santacrocesi è stato negato clamorosamente un secondo penalty per un netto fallo in area su Goh che ha evidenziato il negativo operato dell’arbitro Zmau della sezione di Prato. La Cuoio, dopo aver fallito il rigore del possibile pareggio, è stata di nuovo colpita dall’ex Falchini, quasi subito. Marco Lepri