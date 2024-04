Eccellenza. La Narnese ne segna tre e saluta Marco Sabatini

NARNESE

3

TAVERNELLE

1

NARNESE: Falocco, Pinsaglia, Grifoni, Mariani, Blasi, Aldair, Defendi, Petrini, Quondam, Zhar, Mora. A disp.: Rossi, Manni, Silveri, Onesti, Leonardi, Marchetti, Perugini, Perotti, Proietti. All.: Sabatini

TAVERNELLE: Cardinali, Ceccomori, Mencarelli, Benda, Felici, Vitali, Pieravanti, Cerboni, Graziani, Salvucci, Russo. A disp.: Ercolanoni, Polpetta, Orlandi, Posti, Andreoli, Fiorucci, Arcioni, Cacciamano, Ceccarelli. All.: Valentini

Arbitro: Biancalana di Orvieto (Kkriku-Bacci di Foligno)

Marcatori: 23’ pt Petrini (N), 25’ pt Quondam (N), 19’ st Graziani rig. (T), 35’ st Perotti (N).

NARNI – Chiude con una vittoria roboante la sua avventura sulla panchina della Narnese il tecnico Marco Sabatini. I rossoblù superano 3-1 un Tavernelle già salvo. Vantaggio dei padroni di casa con Petrini. Raddoppio immediato siglato da Quondam. La formazione di Valentini accorcia le distanze con Graziani che non perdona dal dischetto. A fissare il definitivo 3-1 ci pensa Perotti che non perdona superando Cardinali. Valentini getta nella mischia tanti under festeggiando una salvezza che vale tantissimo in casa gialloverde.