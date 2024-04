Eccellenza. La Nestor non c’è più. Il Lama ne approfitta

NESTOR

LAMA

NESTOR: Taddei, Alabastri, Proietti, Rondoni, Ceccarelli, Ciurnelli, Faraghini, Covarelli, Calistroni, Passaquieti, Mancini L. A disp.: Montanari, Mancini C., Pieroni, Tiberi, Binaglia, El Madouni, Paradisi, Manucci, Capoccia. All.: Vicarelli

LAMA: Mariangioli, Tugliani, Marinelli, Petricci, Cappellacci, Bernardini, Lignani, Bernicchi, Bartolini, Bartoccini, Mariotti. A disp.: Scarselli, Simeone, Ferri, Mariotti, Foti, Volpi, Dimitrov, Valenti, Braccalente. All.: Caporali

Arbitro: Diletta Ciommei di Terni (Capicci-Sensini di Terni)

Marcatore: 38’ pt Bartoccini.

Note: spettatori 100 circa. Recupero: pt 1’, st 3’.

MARSCIANO – Una vittoria fondamentale per il Lama che scavalca lo Spoleto chiudendo al terzultimo posto. I lamarini si impongono per 1-0 a Marsciano grazie al gol di Bartoccini e approfittano allo scivolone degli spoletini battuti dall’Ellera. Nestor ormai retrocessa e già con la testa al prossimo campionato di Promozione. Lama di nuovo in campo domenica prossima in casa dell’Olympia Thyrus con l’obbligo di vincere per evitare la retrocessione in Promozione.