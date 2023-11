Eccellenza, la protesta del presidente Fenelli. Forza e Coraggio ko con rabbia: "Penalizzati dall’arbitro, ora basta»

Un direzione arbitrale poco attenta condiziona la partita della Forza e Coraggio, sconfitta 2-1 al ‘Cimma’ dal Campomorone Sant’Olcese, terzo in classifica, nell’undicesima giornata di Eccellenza. Tante le recriminazioni in casa graziotta. "Faccio i complimenti a staff tecnico e squadra per come hanno preparato e giocato la partita – dice il presidente Filippo Fenelli – avremmo potuto essere più incisivi sotto porta ma l’atteggiamento e l’agonismo messo in campo sono stati quelli giusti. La nota stonata arriva dal fatto che non ci sentiamo più tutelati da chi, da giudice imparziale, dovrebbe consentire il corretto svolgimento della gara". Sotto accusa come detto la direzione dell’arbitro.

"Non è la prima volta che veniamo penalizzati, gli episodi di domenica sono la goccia che fa traboccare il vaso. Tra le tante, da due chiari rigori a favore abbiamo guadagnato un giallo per simulazione ed un secondo giallo con conseguente espulsione. L’impegno, fisico ed economico, che quotidianamente onoriamo dev’essere rispettato da persone competenti che consentano lo svolgimento delle gare in lealtà e correttezza. Non voglio parlare di malafede ma è la terza volta da inizio anno che ci viene assegnato questo direttore di gara e sono convinto che chi di dovere troverà veridicità delle mie parole e comprensione della mia rabbia nel rapporto dell’osservatore (chiamato a valutare l’arbitro), presente domenica sugli spalti". Gli episodi a cui si riferisce Fenelli sono due rigori richiesti dai graziotti per due falli subiti in area da Manfredi e Lorenzini: nell’occasione espulso per proteste. Non solo: il gol del vantaggio genovese è nato da un’azione viziata da un sospetto fuorigioco non ravvisato dalla terna arbitrale. La Forza e Coraggio, al quinto ko consecvutivo, cercherà di rifarsi domenica nella in casa contro il Serra Riccò.

P.G.