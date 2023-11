Eccellenza. La punta Papa torna al gol: "Una rete importante. Ma conta di più la vittoria del Montefano»

"La serie di risultati positivi conseguiti dal Montefano ha reso più dolce le mie nove gare di campionato senza gol ed ecco perché quello segnato al Monturano ha per me un valore elevato". Filippo Papa, attaccante del Montefano, si riferisce alla rete che ha sbloccato la gara esterna con il Monturano. "In altre circostanze – ricorda – sono stato sfortunato: un palo, una traversa, splendidi interventi del portiere e qualche mio errore. Per una punta il gol è di fondamentale importanza, ma è stato più rilevante che il Montefano sia tornato a casa con i 3 punti". Il successo permette ai viola di fare tre passi avanti in classifica. "Abbiamo acciuffato di nuovo il treno dei playoff, è tornata la vittoria assente da un mese in cui abbiamo raccolto meno di quanto seminato". E domenica ci sarà la Maceratese, per il momento la gara si giocherà a Montefano ma non è da escludere che possa disputarsi altrove per ragioni di ordine pubblico. "Sarà una partitona. Gli stimoli sono a palla, sarà una bellissima gara contro un avversario blasonato e in un ottimo momento, Ci arriveremo carichi". Per il giocatore non è ancora il momento di fare bilanci. "Dobbiamo pensare di gara in gara per fare il meglio in ciascuna, la testa è concentrata sulla prossima partita ed è ancora presto stilare bilanci". Ecco cosa ha colpito Papa del Montefano. "Il concetto di essere viola: ho trovato un forte senso di appartenenza, un incredibile attaccamento della gente, del paese che ci supporta e ci è vicino. Il supporto dei tifosi, magari non può essere paragonato per i numeri con quello di altre piazze, ma qui ci conosciamo tutti".