Eccellenza. La Reno affronta il S.Agostino. Il Russi conta sul bomber Marra

Il campionato di Eccellenza manda in scena, oggi, alle 14.30, le gare dell’ottava giornata di ritorno.

Reno-Sant’Agostino. Smaltito il ko col Russi, la formazione di mister Ortolani – 4 punti nelle ultime 4 giornate – si rimbocca le maniche. Il 6° posto in classifica a quota 37 in condominio col Castenaso a -3 dalla zona playoff, stimola l’undici di Sant’Alberto, che cercherà l’ispirazione migliore fra le mura amiche del ‘Nostini’. Il Sant’Agostino, specializzato in pareggi (10), è 11° con 31 punti e, attualmente ha 6 punti di margine sulla zona playout, ma non è detto che tale margine possa diminuire in fretta per effetto della riattivazione del ‘meccanismo’ fra le squadre al 13° (Sanpaimola a quota 29) e al 16° posto (Savignanese a 20). All’andata finì 1-1.

Vis Novafeltria-Russi. Le due vittorie consecutive contro Medicina e Reno, hanno consentito ai falchetti di riprendere quota, ora 8° con 34 punti. Fra le notizie più belle del derby della scorsa settimana, c’è il gol decisivo di Marra, che ha raggiunto la doppia cifra (10), lasciandosi definitivamente alle spalle il periodo difficile post infortunio. A Secchiano, gli arancioni si troveranno di fronte un avversario assestato di punti (15° a quota 21, in piena zona playout), poco abituato ai pareggi (3), ma capace di risultati a sorpresa come la vittoria nel derby col Pietracuta. All’andata finì 2-1 grazie alle reti di Marra e Saporetti.

Massa Lombarda-Castenaso. Con la teoria dei piccoli passi (4 risultati utili consecutivi e 3 pareggi di fila), il Massa si sta costruendo il proprio tesoretto. I 30 punti in classifica garantiscono il 12° posto e un +5 sulla zona playout. Il Castenaso – 6° a quota 37 – è formazione di classifica con ambizioni di entrare nel giro playoff. All’andata finì 2-2.

Medicina Fossatone-Sanpaimola. È apparentemente un testacoda, o comunque un match che mette di fronte squadre con obiettivi differenti. I padroni di casa, quinti con 38 punti, a -2 dalla zona playoff, stanno però viaggiando da tempo col freno a mano, essendo reduci da una serie di 7 giornate con 7 punti conquistati. Sul fronte opposto, la squadra di San Patrizio, tredicesima a quota 29, dopo essere uscita dalla zona playout, sta difendendo con denti il margine di +9 nei confronti della Savignanese che, al momento, garantisce la salvezza diretta. L’undici di mister Orecchia – 13 sconfitte, ma anche 9 vittorie – è reduce dal ko di Pietracuta, che ha interrotto una serie di 3 risultati utili (7 punti). All’andata, il Sanpaimola perse 0-1 in casa con gol beffa di Boschi al 92’. Sugli altri campi: Bentivoglio-Sasso Marconi (oggi alle 15), Gambettola Tropical Coriano (oggi alle 15), Granamica-Diegaro, Masi Torello-Sampierana, Pietracuta-Cava Ronco.