Eccellenza. La Sangiustese arricchisce lo staff tecnico. Scelto Mercanti come secondo di Giandomenico

Andrea Mercanti è il secondo di Luigi Giandomenico al quale alcune settimane fa la dirigenza della Sangiustese VP ha affidato la panchina rossoblù.

Mercanti, classe 1966, vanta una grande esperienza sia in diversi settori giovanili del territorio avendo lavorato con (Civitanovese, Trodica. Tolentino, Porto Recanati, Porto Sant’Elpidio, e in realtà professionistiche con la Fermana sia per quanto riguarda le prime squadre come Monteluponese e Servigliano. L’arrivo di questo tecnico potrà rappresentare un valido aiuto per Giandomenico impegnato a risollevare una formazione penultima in classifica che deve risalire la china verso posizioni di maggior tranquillità. Adesso si sta lavorando per prepararsi per la sfida di domenica quando la Sangiustese farà visita a un Montefanop deciso a sfruttare il fattore campo e a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa a Montegiorgio. Ma la Sangiustese deve assolutamente fare punti e ogni partita acquista sempre più importanza mano a mano che si va avanti nella stagione.