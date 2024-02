Eccellenza. La Sangiustese si aggrappa ai gol di Handzic: "L’Urbino è forte, ma c’è da fare risultato»

La Sangiustese Vp si aggrappa ai gol dell’attaccante bosniaco Haris Handzic che, arrivato nella finestra di mercato, si è fatto sentire sotto rete raggiungendo quota 5. "Sono contento per la doppietta segnata contro la Jesina – dice il giocatore – anche se l’aspetto più importante e significativo è stata la vittoria della squadra e il conseguente passo verso la salvezza". Per Handzic è all’esordio nei campionati italiani ed è quindi la prima volta che si confronta con l’Eccellenza. "Il livello è effettivamente alto – dice il giocatore, classe 1990 – e regna l’equilibrio, ho notato che tutte le partite sono complicate e piene di insidie". Ma adesso c’è da guardare avanti in casa Sangiustese e soprattutto dare continuità ai risultati, non c’è altro modo per risalire la classifica e mettersi in salvo. E così in questi giorni il pensiero è rivolto alla partita di Urbino. "Abbiamo bisogno di punti ed anche contro un avversario forte come l’Urbino dobbiamo cercare il punteggio pieno". Dalla vittoria contro la Jesina sono arrivati 3 punti che potrebbero anche avere portato in dote un’ulteriore spinta. "Confido – dice – che domenica scorsa si sia accesa una scintilla che ci dia il giusto morale per affrontare le prossime partite, a cominciare da quella di Urbino". In questi casi non occorre abbandonarsi a progetti di medio-lungo periodo, ma vivere il presente. "Dobbiamo pensare partita dopo partita e affrontare ogni gara dando il massimo".