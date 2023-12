Eccellenza, la squadra di Gassani sempre più ultima. Forza e Coraggio, profondo rosso. Ad Arenzano la decima sconfitta

Arenzano

ARENZANO: Faggiano, Pellicciari, Barisone, Calcagno, Baroni (86’ Cosentino), Padovan, Bruzzone, Lupi (69’ Fossa), Rezi, Damonte L. (60’ Damonte A.), Cicirello. (A disp. Gravano, Pesenti, Vierci, Biancato, Lagorio, Porrata). All. Corradi.

FORZA E CORAGGIO: Costa, Ratti, Capasso, Calanda, Belloni, Bonini, Bertozzi, Fall, Lorenzini (52’ Braida), Frolla, Manfredi. (A disp. Cima, Mosti, Bigini, Bernuzzi, Arena. All. Gassani (squalificato) in panchina Benedetti.

Arbitro: Facino (assistenti Amadei e Cocco) di Genova.

Reti: 31’ Bruzzone, 68’ Baroni (rig.), 85’ Rezi.

Note: espulso al 90’ Fall.

ARENZANO – Si aggrava la situazione di classifica della Forza e Coraggio che esce sconfitta per 3-0 da Arenzano nella quindicesima ed ultima giornata d’andata dI Eccellenza. La squadra di Matteo Gassani che resta così all’ultimo posto in graduatoria, in compagnia della Sammargheritese, con soli 7 punti frutto di una vittoria. 4 pareggi e 10 sconfitte. Un trend negativo che sembrava essersi interrotto con il successo sul Serra Riccò, cui però la Forza e Coraggio non è riuscita a dare seguito incappando in altre sconfitte, benchè con non poche recriminazioni. Graziotti sempre in emergenza per l’assenza di numerosi giocatori ma che comunque per un’ora reggono bene il confronto con i più forti avversari.

Da rilevare tra le fila delle ‘furie rosse’ l’esordio del neoacquisto Mattia Bonini giovane, classe 2004, proveniente dal Real Forte Querceta in serie D e con trascorsi anche nella Massese (Eccellenza Toscana). Dopo una fase di studio i locali al 19’ sono pericolosi con Rezi che, da buona posizione, calcia alto, azione però viziata da un fallo subito da Frolla. Al 25’ Lorenzo Damonte calcia dal limite di poco fuori. Al 31’ genovesi in vantaggio con Bruzzone che conclude una pregevole azione corale. Al 50’ Frolla dalla distanza calcia alto di pochissimo. Al 56’ Manfredi in diagonale sfiora il pareggio Al 68’ raddoppia Baroni su rigore. All’85’ il tris con un preciso diagonale di Rezi. Al 90’ Forza e Coraggio in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Fall.

P.G.