Eccellenza: la squadra di Ricci recupera il match dallo 0-2 ma viene castigata negli ultimi istanti. Masi Torello, rimonta e beffa finale. Il Sampaimola punisce con Venturi

: Campi, Maione (72’ Quarella E.), Maneo, Molossi, Di Bari, Bellisi (59’ Toffano), Bonenti, Medi, Grimandi, Fregnani, Salonia (82’ Righetti). All. Ricci.

SAMPAIMOLA: Xhija, Vecchi, Landini, Sabbioni, Salcuni (54’ Togni), Succi, Venturi, Fusari, Bonavita, El Ghazali, Bezzi (54’ Fisconi; 87’ Laghi). All. Orecchia.

Arbitro: Aureliano da Rossano Calabro. Reti: 2’ Bonavita, 26’ Bonavita, 49’ Grimandi, 64’ Fregnani, 84’ Venturi.

Note: ammoniti Venturi, Molossi, mister Ricci, Succi, El Ghazali, Grimandi, Quarella T.

Il doppio svantaggio, la straordinaria rimonta, la rete avversaria che ha spento l’entusiasmo. Si può sintetizzare così la gara del Masi Torello Voghiera, uscito sconfitto dalla sfida contro il Sampaimola. Una sfida che, sin dai primi minuti, è stata in salita per l’undici guidato da Ruggero Ricci. Era il 2’, quando la formazione ospite ha sbloccato il match con Bonavita, lesto a calciare a rete la palla che è sfuggita alla presa di Campi. Al 26’ giunge il raddoppio del Sampaimola, ancora con Bonavita che, approfittando dell’incertezza difensiva di Bellisi, conquista palla, entra in area e insacca alle spalle di Campi. Al 38’ ancora un’occasione per gli ospiti con El Ghazali che, su cross di Bonavita, va al tiro, ma Campi è pronto alla respinta. Nella ripresa, il Masi torna in campo agguerrito, nel tentativo di ribaltare le sorti della sfida. Al 1’ Bonenti serve un’ottima palla a Salonia che entra in area e va al tiro, ma il suo diagonale è troppo debole per impensierire Xhija. Xhija che, al 4’, nulla può sulla precisa punizione di Grimandi che va ad insaccarsi alla sua destra per l’1-2. Dopo aver accorciato le distanze, i padroni di casa prendono coraggio e al 19’ è Fregnani a ricevere palla, incunearsi tra le maglie della difesa ospite e a siglare il 2-2. Il Masi tiene in mano il pallino del gioco e al 35’ avrebbe la possibilità per passare in vantaggio con Salonia che, su assist di Toffano, viene a trovarsi a tu per tu con Xhija, bravo a respingere. Infine al 39’, sugli sviluppi di una rimessa laterale, Venturi riceve palla da rimessa laterale e calcia da fuori area: un tiro che sorprende Campi e termina in rete.

Valerio Franzoni