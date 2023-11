Eccellenza, la truppa di Baldolini cade 3-1 contro la capolista. Baldaccio coraggiosa ma il Siena non fa sconti

SIENA

3

BALDACCIO

1

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Achy, Cavallari, Bertelli (66’ Agostinone); Cristiani (48’ Lollo), Bianchi, Masini (83’ Biancon); Candido (61’ Pagani); Galligani (70’ Boccardi), Granado. All. Magrini.

BALDACCIO (4-3-1; 2): Vaccarecci; Piccinelli, Beretti (83’ Perfetti), Adreani, Pedrelli; Torzoni, Mambrini, Giovagnini (62’ Sbardella); D’Aprile (7’ El Mohtarim); Mercuri; Boriosi (11’ Autorità). All. Baldolini.

Arbitro: Duranti di Trento.

Reti: 13’ Galligani rig., 60’ Granado, 65’ Mambrini, 68’ Pagani.

BADESSE – Ci ha provato la Baldaccio: al Berni di Badesse, arena del Siena capolista, ha giocato una partita coraggiosa. Ma l’esperienza e la qualità dei bianconeri hanno prevalso: è finita 3-1. La squadra di Magrini detta legge fin dai primi minuti e gliene bastano 13 per passare: l’arbitro Duranti non ha dubbi sul fallo di mano in area di Mambrini e indica il dischetto; Galligani segna l’1-0. La Baldaccio non ci sta e innesca la reazione, ma la conclusione di Mercuri viene ribattuta, poi Boriosi spreca un buon contropiede. Il Siena va vicino al raddoppio prima con l’incornata di Masini (27’), sull’esterno della rete, poi con la conclusione di Granado che finisce oltre la linea, ma a bandierina alzata. I biancoverdi escono fuori alla mezz’ora: Cristiani dice no a Piccinelli, Candido anticipa Pedrelli e devia in corner. Al 34’ l’occasionissima: Boriosi, su angolo di Pedrelli colpisce di testa la parte alta della traversa. Al 39’ ci prova ancora Galligani, ma Vaccarecci respinge. Un minuto dopo Giusti allontana la punizione di Pedrelli. Per quanto la Baldaccio tenga testa alla capolista la prima azione della ripresa è del Siena. Il raddoppio arriva al 15’: uno scatenato Galligani tira a botta sicura, Vaccarecci respinge, ma non può niente sulla ribattuta di Granado. La rete non stende i ragazzi di Baldolini che, anzi, mettono in campo determinazione e orgoglio: Mambrini al 20’ riapre la partita. L’illusione dura poco: tre minuti e sugli sviluppi di un corner, Masini colpisce la traversa, Pagani, a un passo, chiude la pratica (al 40’ annullato un gol, per fuorigioco, a Biancon).

Angela Gorellini