Eccellenza. La Vis se la vede con il Sasso. Il Tropical fa visita al Reno

Prova a correre verso la zona spareggi il Tropical Coriano che oggi sarà impegnato nel faccia a faccia sul campo del Reno. Match davanti al pubblico amico, invece, per il Pietracuta terzo della classe, pronto a ricevere la visita del Diegaro quint’ultimo della classe. Gara casalinga anche per la Vis Novafeltria. Impegno non semplice per la formazione della Valmarecchia contro il Sasso Marconi primo in classifica.

Eccellenza. Girone B (31ª giornata, ore 15.30): Cava Ronco-Castenaso, Masi Torello Voghiera-Gambettola, Massa Lombarda-Bentivoglio, Medicina Fossatone-Granamica, Pietracuta-Diegaro, Reno-Tropical Coriano, Russi-Savignanese, Sanpaimola-Sant’Agostino, Vis Novafeltria-Sasso Marconi.

Classifica: Sasso Marconi 67; Granamica 62; Pietracuta 54; Gambettola 53; Medicina Fossatone 49; Reno 46; Tropical Coriano 45; Russi 42; Castenaso 41; Cava Ronco, Sanpaimola 40; Sant’Agostino 38; Massa Lombarda 36; Masi Torello Voghiera, Diegaro 29; Vis Novafeltria 28; Savignanese 24; Bentivoglio 16.