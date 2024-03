Eccellenza. La Zenith ospita il Perignano. In palio il secondo posto in solitaria

Non c’è sosta pasquale che tenga per la Zenith Prato. Oggi alle 14.30 i bluamaranto ospiteranno al "Chiavacci" il Fratres Perignano, nella sfida valida come recupero della 25esima giornata del girone A di Eccellenza. In palio ci sono le posizioni nobili sul podio, per i pratesi, che in caso di vittoria salirebbero in seconda piazza, dietro soltanto alla capolista Tuttocuoio. "Partita importantissima per noi. In palio c’è il secondo posto in solitaria, inutile girarci attorno. E con un successo è probabile che potremmo anche fare un enorme passo avanti, quasi decisivo, verso i play off di fine stagione – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. Affronteremo una squadra di qualità, che verrà a Prato per fare punti. La squadra sta bene e si è allenata bene in queste settimane. Siamo padroni del nostro destino per quel che riguarda il posizionamento play off, visto che avremo anche altri scontri diretti nelle ultime quattro giornate, dopo questo recupero. Pensiamo partita dopo partita, intanto c’è da affrontare il Fratres Perignano per portare a casa altri tre punti. Ci hanno già sconfitto all’andata, quindi non dobbiamo sottovalutare questo avversario".

Settesoldi non si scopre troppo, ma guardando la classifica, con la Zenith Prato attualmente a quota 44 punti, va anche detto che con un successo i bluamaranto si porterebbero a quota 47 punti, non solo in seconda posizione, ma soltanto 4 lunghezze dalla capolista Tuttocuoio, a 4 giornate dal termine della regular season. Insomma, una vittoria potrebbe servire anche a riaccendere un sogno di primato per la società di via del Purgatorio, anche se è non è affatto scontato che il Tuttocuoio si faccia spaventare da tale eventualità. Nelle fila bluamaranto tutti a disposizione di mister Settesoldi; solo da valutare Braccesi e Luka.

L. M.