Eccellenza. La Zenith punta alle zone nobili: "Portare a casa un’altra vittoria»

Zenith Prato a caccia di continuità e conferme importanti nel girone A di Eccellenza. Oggi alle 15 i bluamaranto ospiteranno al "Chiavacci" la Pro Livorno Sorgenti, squadra che malgrado il grande potenziale e i pronostici di inizio stagione fino a questo momento è stata protagonista di un campionato ben al di sotto delle aspettative. I labronici, infatti, pur avendo un organico di tutto rispetto, si trovano in fondo alla classifica, in penultima posizione, con appena 4 punti accumulati (una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte accumulate in sei gare giocate). La Zenith Prato, dal canto suo, è reduce dalla bella vittoria ottenuta contro la corazzata Tuttocuoio e ci terrebbe a proseguire nel percorso di crescita e ad avvicinarsi ulteriormente alle zone nobili della graduatoria, visti gli 8 punti messi assieme fin qui: "Inutile dire che per noi sarebbe importantissimo portare a casa un’altra vittoria, dopo il bel successo di domenica scorsa. E’ l’opportunità di far iniziare un altro campionato e di rimediare ad un avvio di stagione un po’ balbettante, soprattutto dal punto di vista dei risultati, perché abbiamo sempre fornito buone prestazioni – commenta Simone Settesoldi, allenatore della prima squadra bluamaranto - . Non è una partita da prendere sottogamba. Affronteremo una squadra che sta facendo meno di quello che è il suo valore reale, quindi vietato sottovalutare la Pro Livorno. Se guardo agli undici titolari la formazione labronica ha qualità, forza. Insomma ha tutti i requisiti per fare un campionato da protagonista, anche se per il momento non ci sta riuscendo. Dovremo essere bravi ad approfittare di questa fase di difficoltà dei nostri avversari per provare a fare risultato, giocando come abbiamo giocato nelle ultime partite e limitando disattenzioni ed errori grossolani".

