Eccellenza. Lanciotto si prende tre punti salvezza

LANCIOTTO CAMPI

1

CASTELFIORENTINO

0

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Nocentini, Fedi, Mazzanti, Bambi, Amerighi (87’Manzatu), Verdi (87’Cecchi), Bini (54’ Bonciani), Afelba, Frezza (89’ Gasperini). All.: Guidi.

CASTELFIORENTINO: Lupi, Ballerini, Sebastiano, Viti (72’ Fe), Campatelli, Mancini, Locci (76’ Benvenuti), Ercoli (58’ Maltinti), Daidola (63’ Tanzini), Pieracci, Casanova (46’ Borri). All.: Scardigli.

Arbitro: Giannini di Pontedera Marcatore: 69’ Frezza.

FIRENZE – Lanciotto Campi e Castelfiorentino al "Bozzi" per il recupero della gara sospesa il 14 aprile per il malore fatale di Mattia Giani, giocatore del Castelfiorentino. In una atmosfera surreale, le squadre si sono affrontate per la salvezza. Il Castelfiorentino ha cercato il gol da dedicare a Mattia, ma il colpo di testa di Ercoli (29’) è finito sulla traversa. Nella ripresa il Lanciotto al 69’ con Frezza ben servito da Afelba, ha sbloccato il risultato. Ora Lanciotto può ancora sperare nei play out; il Castelfiorentino per la "forbice" è retrocesso.

Giovanni Puleri