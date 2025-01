Eccellenza. L’Antella cambia, torna Alari

La sconfitta interna subita domenica con il Lanciotto Campi, al tecnico dell’Antella, Alessandro Francini è costata l’esonero. La riflessione della società nella giornata di ieri, che ha prodotto quello che in realtà era nell’aria dalla sconfitta precedente sul campo del Signa, ha portato a sollevare il tecnico dall’incarico. "Ringraziamo l’allenatore Francini per quello che ha potuto dare alla squadra – spiega il vice presidente dell’Antella, Iacopo Innocenti (nella foto con Alari a destra) – purtroppo il progetto iniziato con lui non ha dato frutti come speravamo".

A chi sarà affidata la squadra? "Abbiamo optato per una soluzione interna, affidando l’incarico al direttore sportivo Stefano Alari che dalla scrivania torna in panchina a seguire la squadra con il supporto di un nostro tesserato. Alari è già al lavoro per preparare la prossima gara sul campo della Rondinella, una partita difficile, che vista la precaria situazione di classifica, dovrà produrre all’Antella un risultato positivo".

G. Pul.