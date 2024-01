EccellenZA: le altre sfide in programma. Castiglionese con lo Scandicci per rompere il digiuno. Zacchei alla prova Asta

Anticipa alle 13.30 il Foiano di Filippo Zacchei. Gli amaranto giocano in casa contro l’Asta nella prima domenica dell’uscita dei carri dei carnevale e allora ecco la richiesta (avallata) di giocare con un’ora di anticipo e non costringere quindi gli amaranto a dover scegliere tra calcio e coriandoli. Zacchei è reduce con i suoi ragazzi dalla sconfitta patita in settimana contro il Terranuova Traiana, la seconda consecutiva, che ha portato gli amaranto ad occupare il quinto posto adesso in compagnia di Castiglionese,Valentino Mazzola e Sinalunghese. Oggi serve fare risultato insomma per non lasciare il trenino playoff e magari provare ad accorciare sullo Scandicci che precede la formazione amaranto di due lunghezze. Scandicci che sarà di scena al Faralli di Castiglion Fiorentino. I viola di Fani hanno pareggiato mercoledì in rimonta a Pontassieve e non vincono in casa da inizio dicembre avendo collezionato solo nelle ultime quattro partite altrettanti pareggi. Oggi - alle 14.30 - l’avversario assume i connotati di un’esame da superare considerato lo stato di forma dei fiorentini, quarti in classifica. Per la Baldaccio Bruni di Luca Baldolini dopo la vittoria di misura in casa della Rondinella Marzocco, firmata da Autorità, ecco la sfida sul proprio terreno di gioco contro la Colligiana. Ennesimo esame per i biancoverdi della Valtiberina che si trovano a metà classifica con un punto di margine sui senesi. Chi vince oggi si rilancia versdo la zona playoff.

Per quanto riguarda il programma delle altre partite in calendario ecco l’Audax Rufina affrontare la Rondinella Marzocco, oltre a Fortis Juventus-Sinalunghese e alla partita tra Lastrigiana e Firenze Ovest. Per il Pontassieve invece trasferta sul campo del Mazzola mentre il Signa, secondo, osserverà un turno di riposo.