Eccellenza, le partite di domani. Per Sena e Niccolai sono le prove-debutto

L’undicesima giornata in Eccellenza – ma sul campo la decima perché le gare del nono turno non sono state disputate a causa dell’alluvione che ha colpito mezza Toscana – è quella dei debutti in panchina. Su quella del Tuttocuoio siederà per la prima volta Nicola Sena, che guida la squadra neroverde dopo l’esonero di Francesco "Ciccio" Tavano. Su quella della Geotermica, invece, si accomoderà (anche se è facile immaginare che tanto comodo non possa stare visto che è stato chiamato per cercare di risollevare le sorti della squadra di Larderello ultima in classifica) Matteo Niccolai (ex Fratres Perignano).

Sena è subito chiamato all’esame del Leporaia dove il Tuttocuoio ospita la Massese. Una gara non semplice perché i bianconeri apuani sono messi male in classifica e non possono permettersi ulteriori passi falsi. Il Tuttocuoio, d’altra parte, deve riscattare la sconfitta di Santa Croce dove è stato rimontato dalla Cuoiopelli dopo aver disputato un bel primo tempo. Nei neroverdi mancherà Giacomo Rossi.

Niccolai, invece, se la vedrà con la sua Geotermica sul campo del Lanciotto Campi. I boraciferi devono iniziare a vincere se vogliono togliersi dalla classifica che pende verso la Promozione. Assente Nicola Scottu, squalificato quattro giornate per "aver assunto un comportamento irriguardoso verso un guardalinee".

Ed è chiamato a un pronto riscatto anche il Fratres Perignano, dopo il tre a zero in casa contro lo Zenith Prato. I rossoblu di Enrico Cristiani vanno su un campo molto ostico come quello del Pontebuggianese, reduce dalla vittoria di Montecatini. Le due squadre sono separate da appena tre punti. Per vincere Sciapi e compagni dovranno fare gli straordinari. Nel Perignano mancheranno gli squalificati Giacomo Rosi e Matteo Bernardini.

Infine la capolista Cuoiopelli che cercherà di mantenere il primato solitario sul terreno della Pro Livorno Sorgenti. Nella Cuoio sarà assente Ponzolini, squalificato per essersi spintonato a fine derby col Tuttocuoio con il neroverde Rossi. Tutte le partite domani alle 14,30.