Eccellenza, Lilli incorona l’Urbania: "Ci abbiamo creduto fino in fondo"

A parte l’Alma Juventus Fano sconfitta pesantemente dal Matelica per le pesaresi è stata una domenica positiva. In primis per l’Urbania e la K Sport (entrambe vincenti) ma anche per l’Urbino che è riuscito a strappare un buon punto sul campo della capolista Maceratese.

Balzo in avanti della K Sport Montecchio Gallo. Il team di mister Magi dal terzo è salito al secondo posto posizionandosi (assieme al Chiesanuova) a un solo punto dalla Maceratese. "La partita di domenica con l’Osimana è stata molto bella- dice il direttore sportivo della K Sport Ettore Mariotti- le due squadre hanno giocato un bel calcio e penso che il numeroso pubblico presente si sia divertito. Noi abbiamo dato continuità ai risultati disputando una bella prestazione. Sono contento che tutti i giocatori che in questo momento vengono chiamati in campo rispondono in maniera positiva, adesso abbiamo qualche problemino con degli infortuni (Perri e Sakai). Ora mettiamo subito alle spalle questa bella vittoria cominciando a pensare alla prossima partita a Monte San Giusto".

Dal quarto sale al secondo posto anche l’Urbania. "Quella con la Sangiustese – commenta l’allenatore dell’Urbania Simone Lilli – devo dire che è stata una partita equilibrata dove si sono incontrate due squadre che venivano da due sconfitte dopo una serie di risultati positivi. La posta in palio era importante e si poteva immaginare una partita di questo tipo. Abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio ma la Sangiustese non è stata a guardare e ci ha messo in difficoltà avendo giocatori validi. Ci abbiamo creduto fino in fondo e questo ci ha premiato con la vittoria finale. Davvero una bella ed importante vittoria".

Del pareggio riportato a casa da Macerata ci parla il presidente dell’Urbino Marco Lucarini: "Una partita per noi iniziata male come spesso ci è successo ultimamente, è un periodo che siamo costretti a recuperare il risultato messo in discussioni per episodi che spesso diventano negativi come le palle inattive e quando gli episodi sono ripetuti evidentemente non è un caso, detto questo dico molto bene perché recuperare 2 gol in casa di una squadra forte come il Macerata non è da tutti e sicuramente c’è anche il rammarico di non averla vinta visto le grandi occasioni avuti nel finale di partita. Stiamo recuperando pezzi importanti come Galante, Tamagnini che rientrava da 2 turni di squalifica. Anche nella partita di Macerata ci mancavano giocatori come Cusimano, Montesi e Palazzi che ancora non ha mai toccato campo per motivi di infortunio ma che stiamo recuperando e Sartori per il quale invece i tempi sono ancora lunghi per riaverlo tra i convocati quindi non per giustificare nulla ma semplicemente per dire che c’è ottimismo nell’ambiente perché pensiamo che questa squadra abbia ancora forti margini di miglioramento". Il saluto. Il portiere del Matelica che ne ha dette 4 all’Alma J.Fano Paolo Ginestra nel dopo partita ha postato su Facebook questo saluto ai tifosi del Fano: "Oggi ho avuto l’ennesima dimostrazione dell’affetto e della stima ricambiata per questa fantastica piazza e per i suoi tifosi. Fano avrà sempre un posto particolare nel mio cuore. Vi ringrazierò per tutta la vita per le emozioni e i momenti che abbiamo condiviso insieme. Cari fanesi, mi dispiace per la vostra situazione ma so che vi rialzerete, come sempre! Per la Tifoseria, cercate di stare tutti uniti e combattere per la maglia granata. Un grande abbraccio, Paolo Ginestra".

Amedeo Pisciolini