La Carrarese esce indenne dal San Nicola di Bari: finisce 0-0

Bari, 29 ottobre 2024 – Poteva perderla a Bari la Carrarese ma anche vincerla. Alla fine è finita con un pareggio. Gli azzurri sono partiti forte e nei primi due minuti hanno creato pericoli col cross di Giovane prima e poi col tiro dal limite di Zuelli respinto da Radunovic. Il Bari è uscito fuori col passare dei minuti. Ha impegnato Bleve al 12 con un tiro cross ma per il resto è stato ben contenuto. Si è andati al riposo dopo qualche piccola schermaglia da ambo le parti. Nella ripresa Longo ha provato a cambiare l’inerzia della gara inserendo subito Manzari per un Bari più offensivo. Proprio il nuovo entrato si è reso pericoloso prima al 56’ con una punizione a cui si è opposto Bleve, con respinta di Sibilli murata da Imperiale, e poi al 58’ con una bella girata di poco fuori. Al 64’ altra occasionissima: discesa di Manzari e assist perfetto per Lasagna che in scivolata ha costretto Bleve all’ennesimo intervento salva risultato. Sibilli ha poi mancato il tap-in a porta vuota. Calabro, che nel frattempo aveva cambiato le due punte, ha provato il tutto per tutto inserendo anche Cherubini andato subito al tiro all’81’ parato da Radunovic. All’84’ l’arbitro ha interrotto il gioco dopo una serie di salvataggi nell’area azzurra. Il pallone era entrato ma un fuorigioco precedente ravvisato dal Var ha vanificato tutto. Nel recupero Carrarese sugli scudi. Al 92’ Shpendi si è divorato il gol su assist di Capezzi dopo una gran giocata di Cherubini. Al 97’ per poco Belloni non ha sorpreso Radunovic con un cross deviato e sul corner successivo Illanes di testa ha lambito il palo.

BARI 0 CARRARESE 0

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani (82’ Obaretin); Favasuli (69’ Olivieri), Matia, Benali, Lella (46’ Manzari), Dorval; Sibilli (69’ Bellomo), Lasagna (82’ Novakovic). A disp. Pissardo, Sgarbi, Tripaldelli, Maiello, Simic, Saco. All. Longo.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi (77’ Cherubini), Giovane (77’ Capezzi), Cicconi (90’ Belloni); Finotto (61’ Cerri), Panico (61’ Cerri). A disp. Chiorra, Bouah, Oliana, Guarino, Motolese, Palmieri, Capello. All. Calabro.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila; assistenti Rossi di Rovigo e Pascarella di Nocera Inferiore; quarto uomo Colaninno di Nola; Var Camplone di Pescara; Avar Longo di Paola. Marcatori:

Note: 14.603 spettatori di cui 7.154 abbonati e 62 tifosi ospiti; angoli 3-2; ammoniti Giovane, Schiavi, Lasagna, Mantovani, Bellomo, Cherubini; recupero 2’ e 7’.