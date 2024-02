Eccellenza Luca Bonini spumeggiante contro il Fucecchio. "Massese 6 stupenda. Puoi arrivare ovunque»

Non partiva da tempo titolare e complice il forfait dell’ultim’ora di Brizzi mister Del Nero gli ha ridato fiducia dal primo minuto. Luca Bonini ha risposto con una prestazione tutta fosforo e dinamicità.

"E’ importante quando giochi poco e hai la possibilità di scendere in campo di far veder subito che meriti anche tu il tuo spazio ed è quello che ho cercato di fare – ha spiegato il centrocampista massese classe 2003 al termine del tennistico 6 a 1 sul Fucecchio –. Sicuramente una cosa che ha aiutato molto nella prestazione generale è stata la nostra pressione alta che è stata quasi perfetta; partiva non solo da noi centrocampisti ma già dalla difesa che ci spingeva a salire in avanti. Noi siamo andati di conseguenza e siamo riusciti a recuperare moltissimi palloni nella loro metà campo che ci hanno permesso di arrivare in porta molte volte e non a caso segnare 6 gol". A una Massese del genere pare non sia precluso nessun traguardo. "Di sicuro noi non guardiamo in faccia nessuno – ha sottolineato Bonini –. Andiamo in campo per fare la nostra partita contro qualsiasi avversario. I nostri obiettivi li sappiamo da inizio stagione ed abbiamo le idee chiare. Ci aspettano altre otto partite e proveremo a vincerle tutte".

In una domenica che ha visto il primo gol in bianconero di Davide Fortunati è logico chiedersi se a Luca Bonini manca un po’ questa soddisfazione personale. "E’ una cosa che mi devo mettere in testa di fare provando anche il tiro da fuori che è nelle mie corde". Questa domenica ha segnato anche il ritorno in panchina come calciatore di Simone Del Nero, tesserato in settimana. L’ex giocatore di Serie A, che con la Massese ha lasciato ottimi ricordi, sta dando una mano a papà Davide nella gestione della squadra e a 42 anni ha espresso il desiderio da qui a fine stagione di tornare a giocare una partita con questa maglia.

Gianluca Bondielli