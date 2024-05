Eccellenza. Maceratese, contatti tra Crocioni e Serangeli. Per la panchina c’è anche l’idea Possanzini

S’intensificano i colloqui tra Alberto Crocioni, presidente della Maceratese, e Stefano Serangeli il quale dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore generale. Anche nei giorni scorsi i due si sono incontrati in un locale cittadino dove hanno parlato di come dovrebbe essere la Maceratese del futuro, quella del riscatto dopo un’annata negativa sotto ogni punto di vista. La sensazione è che Serangeli sia molto interessato alla possibilità di rilanciare la Maceratese e voglia sfruttare questa possibilità. È chiaro che tutto passa da Crocioni. In questo momento Serangeli sta pensando alla squadra di collaboratori su cui lui potrebbe contare per tradurre in concreto le idee, tra i nomi c’è quello di Danilo Stefani, una figura molto conosciuta dai tifosi biancorossi perché proprio con questa maglia ha iniziato la carriera da giocatore arrivando alla Fiorentina dopo quella stagione sotto la guida di Giovanni Pagliari. C’è poi da sciogliere il capitolo allenatore, l’idea potrebbe essere Matteo Possanzini, reduce dall’esperienza a Tolentino, e ciò fa passare in secondo piano la possibilità che questo tecnico non faccia parte dello staff del fratello che ha portato il Mantova in B. Ma è chiaro che ci siano anche altri nomi di potenziali allenatori della Maceratese come Roberto Mobili e Marco Giuliodori.