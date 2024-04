Eccellenza. Maceratese, contatto con Serangeli come ds

È finito il campionato della Maceratese più tra ombre che luci e la sensazione è che la rosa sarà smantellata perché certi investimenti non hanno reso per quanto sperato. Ma a questo punto tutto ruota attorno al presidente Alberto Crocioni il quale deve decidere a chi affidare il compito di ricostruire una Maceratese che possa effettivamente ambire a un ruolo di primo piano. Nei giorni scorsi c’è stato un primo contatto con Stefano Serangeli come diesse che vanta un passato nel Tolentino e nel Matelica. È quello il primo nodo da sciogliere e poi a cascata verranno gli altri, e cioè allenatore e formazione. Il presidente avrà il compito più difficile, scegliere chi dovrà ricostruire un progetto vincente e organizzare al meglio la società. È un periodo in cui già cominciano a circolare alcune ipotesi e già alcuni club si stanno muovendo nonostante la stagione sia finita, anche se alcuni sono impegnati nei playout e playoff. Però c’è da programmare sin da adesso avendo le idee chiare e muoversi sul mercato per accaparrarsi quei giocatori che possano fare la differenza senza andare dietro alle figurine. Non c’è tempo da perdere, per esempio si parla di un interessamento del Tolentino per l’allenatore Paolo Passarini, reduce dalla promozione in Eccellenza con il Matelica. Ma adesso più che mai la parola passa al presidente Crocioni al quale spettano le decisioni determinanti.