Eccellenza. Maceratese e Monturano, vietato fallire per diversi motivi

Oggi all’Helvia Recina - Pino Brizi si troveranno di fronte alle 16.30 due squadre che non possono permettersi passi falsi: la Maceratese per chiudere nella maniera migliore un campionato deludente sotto ogni punto di vista considerando le ambizioni iniziali, il Monturano Campiglione per evitare quell’ultimo posto che equivale a dire retrocessione diretta. I playoff sono lontanissimi per la squadra di casa, ma c’è da chiudere in maniera dignitosa un anno in cui la squadra si è presentata ai nastri di partenza con obiettivi di altissima classifica, frutto di una campagna acquisti ricca solo di nomi. Purtroppo la Maceratese non ha mai dimostrato sul campo di essere una squadra, ma ha fatto vedere di avere in rosa tanti doppioni, non è servita nemmeno la campagna di riparazione per invertire una brutta tendenza che si è fatta vedere sin dalle prime battute.

Ma adesso c’è da chiudere la stagione mettendo sul piatto molta determinazione perché di certo il Monturano sarà motivatissimo essendo sul filo del baratro. È anche vero che una rondine non fa primavera, in altre parole comunque vada a finire la partita di oggi il giudizio è negativo sul campionato dei biancorossi e allora questa gara potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera qualche ragazzo sul quale puntare nella prossima stagione. C’è infatti già da pensare al prossimo anno quando la formazione sarà profondamente rinnovata e magari allestita con maggiore attenzione, senza correre dietro ai nomi. La Maceratese potrà crescere solamente se verranno esaminate con attenzione la stagione e le scelte iniziali fatte, e da qui ripartire con idee e persone nuove.