Eccellenza. Malore in campo per Mattia Giani . Gara sospesa a Campi

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Nocentini, Fedi, Pisapia, Bambi, Bonciani, Amerighi, Verdi, Afelba, Frezza. All. Guidi.

CASTELFIORENTINO: Neri, Ballerini, Sebastiano, Ercoli, Campatelli, Maltinti, Giani, Casanova, Daidola, Benvenuti, Pieracci. All: Scardigli.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

CAMPI BISENZIO – Dramma allo stadio in località La Villa dove gioca le gare interne il Lanciotto Campi. Al 14’ minuto il numero sette ospite Giani, classe 1998, dal limite dell’area impegnava il portiere Brunelli con un bel tiro. Subito dopo faceva due passi portandosi una mano al petto e l’altra alla testa e stramazzando al suolo. Iniziava la manovra di rianimazione che proseguiva anche dopo l’arrivo della Misericordia di Campi per circa trenta minuti, dopodiché Mattia Giani veniva trasportato in ospedale. A quel punto naturalmente gara sospesa e sarà il Comitato Toscano a decidere la data del recupero.