Eccellenza. Manisera: "Perso contro una squadra molto forte. Ora il mio Montefano deve pensare al Fabriano»

"Ho utilizzato chi finora è stato impiegato di meno e magari qualcuno ha pagato il ritmo partita". L’allenatore Luca Manisera parla della prova del suo Montefano in Coppa Italia contro la Maceratese. "Non dobbiamo dimenticare – aggiunge – che di fronte avevamo un avversario forte, indipendentemente da chi mette in campo". Il tecnico analizza la prova. "L’aspetto positivo è che abbiamo fatto bene per 25 minuti del primo tempo pur riconoscendo che il nostro portiere David è stato molto bravo". I viola si sono presentati al via della stagione con tante novità nell’organico e con un nuovo allenatore. "Dobbiamo solo lavorare per crescere e ci vuole anche tempo, per esempio i calciatori che hanno affrontato la Maceratese hanno giocato poco assieme, per di più davanti hanno avuto un avversario forte, che ti mette pressione, che gioca bene la palla, che pratica un buon calcio. Non poteva esserci obiettivamente partita più difficile, ma noi abbiamo una rosa lunga e io devo valorizzare tutti i giocatori dell’organico". Ora si volta pagina perché domenica alle 15.30 i viola riceveranno il Fabriano Cerreto. "Pensiamo al campionato, la Coppa Italia – conclude Manisera – ci ha dato la possibilità di andare a ritmi alti contro una formazione forte. Adesso dobbiamo solo concentrarci sul match di domenica".