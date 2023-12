Eccellenza. Mariani: "Dopo il pareggio. Montefano ha dominato la gara»

"Era un mese e mezzo che non giocavamo più a casa nostra e all’inizio sembrava che fossimo quasi come disabituati". Nico Mariani, allenatore del Montefano, commenta la vittoria sull’Urbania nonostante la formazione abbia disputato la ripresa sotto di un gol e in inferiorità numerica. "La squadra – spiega – è cambiata dopo il pareggio. È un Montefano che ha carattere, che ragiona con il noi. Entra Stampella e fa una gara incredibile, Papa segna una doppietta ed è arrivato Dell’Aquila: è tutto frutto di un collettivo che funziona e che lo scorso anno ci ha permesso di essere la realtà ad avere segnato di più andando in gol con 16 giocatori differenti: ecco, questo vuol dire essere un collettivo e oggi tutti insieme abbiamo dimostrato che si può vincere".

I viola hanno tuttavia accusato delle difficoltà nel primo tempo contro l’Urbania. "Non eravamo al top nella prima parte, nella ripresa – dice Mariani – è emerso il grande cuore della società, del presidente, dei tifosi e una volta raggiunto il pareggio abbiamo ribaltato la partita diventando i padroni del campo anche se eravamo ridotti in dieci. Dedico la vittoria alla dirigenza, alla squadra, ai tifosi".

Non ha convinto la convinto la direzione arbitrale dell’ascolano Cocci che tra l’altro ha espulso anche Mariani. "Sono stato espulso per avere chiesto una cosa, non mi lamento per il gol subito ma per gli atteggiamenti".