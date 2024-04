Eccellenza. Mariani: "È un Montefano deciso, lotteremo fino alla fine»

"Il sogno è ancora aperto e lotteremo fino alla fine". Nico Mariani, allenatore del Montefano, è carico per la gara di oggi alle 16.30 contro l’Azzurra Colli, partita che arriva dopo la sconfitta a Civitanova costata ai viola la vetta della classifica. "Si riparte – aggiunge – e si cresce passando attraverso queste esperienze, domenica è andata male per gli episodi e adesso c’è da rimettersi in cammino con la consueta determinazione e concentrazione". Il tecnico non dà peso alla classifica dell’Azzurra Colli, che si trova in penultima posizione, e avverte i giocatori sulle insidie della partita. "Noi – spiega – dobbiamo scendere in campo con umiltà, rispetto degli avversari e determinazione perché dobbiamo vincere sapendo che dall’altra parte del campo ci sarà una squadra a cui la stagione sta dicendo male nonostante si sia presentata ai blocchi di partenza con la stessa ossatura dello scorso anno capace di centrare i playoff". In settimana il tecnico ha parlato ai giocatori per ricaricarli dopo la sconfitta a Civitanova e in vista di un finale di stagione impegnativo che offre molte opportunità. "Ho mostrato loro – spiega il tecnico – i numeri del nostro cammino, i risultati conseguiti, ho ricordato le belle prestazioni in cui abbiamo fatto ciò che era necessario. A Civitanova abbiamo affrontato una squadra forte, ma non abbiamo fatto una prova rinunciataria". Ma adesso c’è da voltare pagina e pensare al presente. "Dobbiamo ripartire subito per la società, i tifosi per l’ambiente e per noi stessi". Oggi il tecnico potrà contare sul rientro dalla squalifica del difensore Postacchini, mentre è da valutare l’attaccante Dell’Aquila.