Eccellenza. Mariani: "Montefano, a Jesi c’è da dare di più»

"Non si può mai sbagliare l’approccio, figuriamoci nel match contro la Jesina". È quanto dice Nico Mariani, allenatore del Montefano, alla vigilia della sfida a casa dei leoncelli. "Dobbiamo scendere in campo con convinzione – aggiunge – e con l’atteggiamento di chi vuole fare risultato o, comunque, di chi vuole portare a casa un risultato importante. Occorre quindi un atteggiamento umile, di una squadra che vuole fare risultato e sa che dall’altra parte ci sarà una formazione forte e anche arrabbiata".

C’è anche un altro aspetto di cui tenere in considerazione; la Jesina è stata contestata dopo la sconfitta di sette giorni fa a Monte San Giusto e la posizione in classifica dei leoncelli non lascia affatto del tutto tranquilli, anche l’anno scorso il Montefano ha fatto visita ai leoncelli in un momento critico per i locali. "L’ho fatto ben presente ai giocatori. L’anno scorso – ricorda l’allenatore della formazione viola – ci siamo presentati a Jesi dopo un buon periodo quando loro erano contestati e stavano vivendo una situazione complicata, alla fine siamo stati sconfitti 3-0. Ecco, è quindi corretto e doveroso rifletterci sapendo che ci attende un ambiente caldo, i tifosi di casa si aspettano di più dai loro giocatori i quali di certo metteranno sul piatto della bilancia un qualcosa in più e noi ugualmente dovremo alzare il nostro livello rispetto alle ultime gare".

Il Montefano, reduce sui successi contro Castelfidardo e Tolentino, si presenta all’appuntamento senza Latini, per il resto l’allenatore potrà contare su tutto l’organico . "Dovrà essere un Montefano umile che vuole allungare il buon momento. Abbiamo colto due vittorie di fila e siamo determinati a prolungare questo sogno – conclude Mariani – con una prestazione di squadra, in cui ogni giocatore aiuta il compagno".