Eccellenza. Mariani: "Montefano, il pareggio lascia l’amaro in bocca»

"È un pareggio che lascia l’amaro in bocca". È la sensazione provata da Nico Mariani (foto), allenatore del Montefano, dopo l’1-1 interno con l’Osimana. "Abbiamo dominato nel primo tempo - aggiunge - quando avremmo dovuto chiuderlo sul 3-0 per la qualità del gioco e non ci ha fermato nemmeno il vento pur giocando in senso contrario. Poi il calcio è fatto di episodi e siamo stati ingenui a prendere il gol del pareggio, abbiamo giocato la ripresa in 10 senza rischiare se non nel finale quando su palla inattiva David ha fatto una grande parata e Alla ha salvato sulla linea. Sarebbe stata una beffa atroce". Il tecnico plaude alla prova dei giocatori. "Sono soddisfatto quando vedo questa mentalità inculcata in settimana nei giocatori, ecco perché so che siamo sulla strada giusta. Ritengo anche che siamo più avanti dello scorso anno come qualità, organizzazione, spirito di gruppo". A fine gara la delusione era però palpabile nonostante il Montefano abbia mosso la classifica pur giocando un tempo in dieci. "C’è delusione quando si vuole vincere e si fa una prova che giustifica tale ambizione. Però è un momento in cui gli episodi non ci girano a favore, ma andiamo avanti con decisione sulla nostra strada perché convinti che sia quella giusta".