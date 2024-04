Eccellenza. Masi al ’Villani’ col Gambettola. Sant’Agostino a Conselice

Dopo il pareggio nel derby di mercoledì sera, Masi Torello Voghiera e Sant’Agostino tornano in campo nel turno domenicale delle 15.30 valido per la trentunesima giornata del campionato di Eccellenza.

I ‘torelli’ hanno disperato bisogno di punti salvezza al ‘Villani’ contro il Gambettola, formazione quarta in classifica e in lizza per un posto nei playoff: squadra rocciosa, appena 21 i gol subiti in trenta partite giocate, all’andata il Masi riuscì ad acciuffare un prezioso pareggio grazie al gol di Grimandi nel finale, ma all’undici di Ricci quest’oggi serve come il pane una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione diretta.

Al momento, infatti, i ferraresi disputerebbero i playout assieme al Diegaro, ma il Vis Novafeltria è in agguato a una sola lunghezza di distanza, anche se oggi è atteso dallo scontro proibitivo contro la capolista Sasso Marconi.

Per il Masi in dubbio la punta Vanzini, alle prese con un affaticamento all’adduttore che dovrebbe costringerlo a partire dalla panchina. Trasferta in terra romagnola, invece, per un Sant’Agostino ormai tranquillo e certo della permanenza in Eccellenza: i ‘ramarri’ saranno ospiti del Sanpaimola in un incrocio che sembra avere ben poco da dire per entrambe le formazioni, separate da due punti in classifica ma senza più obiettivi tangibili da raggiungere.

La salvezza, infatti, è in cascina mentre i punti di distacco dalla zona playoff sono troppi per pensare di poter rientrare in gioco.

Dopo il passo falso casalingo contro il Pietracuta, il Granamica di mister Davide Marchini fa visita al Medicina Fossatone in un derby bolognese per cuori forti: poche le chances di riagguantare in testa il Sasso Marconi, ora a +5 sull’inseguitrice più vicina, per la squadra dei ‘ferraresi’ Farinella e Finessi l’obiettivo diventa quello di mantenere la seconda piazza.

j.c.