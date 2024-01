Eccellenza. Masi finisce al tappeto. Situazione molto critica

Futball Cava

2

Masi-Voghiera

1

FUTBALL CAVA: Carroli, Parlanti (18’ st Bellavista), Pascucci, Rabiti, Melandri, Fantinelli, Stucchi, Lupattelli (32’ st Sciaccaluga), Martoni (24’ st Grazdhani), Garavini, Marzocchi (42’ st Bandini). All.: Biserni.

MASI-VOGHIERA: Campi, Valesani, Maneo, Medi (20’ st Chiossi), Di Bari, Bellisi, Quarella (24’ st Righetti), Maione (22’ st Salonia, 33’ st Nappi), Cazzadore, Grimandi, Vanzini (15’ st Toffano). All.: Galletti.

Arbitro: Zampini di Ravenna.

Reti: 38’ pt Stucchi (F), 39’ pt Valesani (M), 44’ pt Lupattelli (F).

Sconfitta esterna per il Masi Vogliera in casa del Fulball Cava. Nei primi minuti sono i padroni di casa a spingere maggiormente senza però creare particolari grattacapi alla difesa ospite. Al 12° il Masi Torello reclama un rigore per fallo su Cazzadore, ma il direttore di gara non è della stessa opinione e lascia correre. Si prosegue e si arriva al minuto 38, quando il risultato si sblocca: Stucchi insacca di testa su perfetto assist di Marzocchi dalla sinistra. Passa solo 1° e arriva il pari degli ospiti: bomber Cazzadore prima devia di testa sulla traversa, ma al secondo tentativo, con la palla che rientra in gioco, non sbaglia e insacca in acrobazia. Sul finire della prima frazione arriva il nuovo vantaggio dei locali: Parlanti lancia Stucchi, che arriva di fronte al portiere e lo supera con un delizioso tocco sotto, ma la traiettoria della palla poteva essere preda dell’accorrente difensore, così arriva la deviazione vincente di Lupatelli ad anticipare l’intervento. Nella ripresa, dopo 6°, Lupatelli va vicino alla sua personale doppietta, ma la sfera lambisce il montante. Al 12° occasione per Garavini, che a porta vuota svirgola e non inquadra lo specchio. Al 16° Garavini serve Marzocchi, che da posizione defilata impegna Campi. Al 30° Lupatelli s’invola verso Campi, ma non è lucido al momento della conclusione. A 4° dal termine Bellisi raccoglie una palla vagante in area e calcia a colpo sicuro, ma Carroli si allunga e para da terra. Il forcing finale del Masi Torello non produce altre occasioni degne di nota. Dopo 5° di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi.