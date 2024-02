Eccellenza. Masi Torello torna alla vittoria, decisiva la doppietta di Cazzadore

masi t.voghiera

2

savignanese

0

MASI T. VOGHIERA: Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Di Bari, Bellisi (85’ Chiossi), Maione (79’ Bonenti), Medi, Cazzadore (76’ Quarella), Grimandi (60’ Fregnani), Vanzini (82’ Salonia). All. Ricci. A disp. Battara, Righetti, Toffano, Nappi.

SAVIGNANESE: Amatori, Zoffoli, Mazza, Possenti (67’ Maroncelli), Carrettucci, Mazzavillani (46’ Ariyo), Mazzarini, Tola, Masciullo, Rizzitelli, Vitalino (46’ Pagliarani; 71’ Di Gilio). All. Montanari. A disp. Fusconi, Baroni, Forti, Toni, Pellegrini.

Arbitro: Chindamo da Como.

Reti: 22’ Cazzadore (rig.), 38’ Cazzadore.

Ammoniti: 21’ Carrettucci, 36’ Masciullo, 43’ Rizzitelli, 82’ Molossi.

È tornato alla vittoria, conquistando tre preziosissimi punti per la classifica, il Masi Torello Voghiera. Contro una Savignanese volenterosa, ma poco incisiva, sono bastate due reti messe a segno da Cazzadore, una su rigore e una su punizione, che hanno acceso l’esultanza del pubblico locale. L’undici di mister Ricci, nella prima frazione, ha dimostrato subito di avere una marcia in più e al 22’ ha sbloccato il risultato: è stato Carrettucci ad atterrare in area Cazzadore, lanciato verso la porta; l’arbitro ha concesso il penalty, trasformato dallo stesso numero 9 del Masi. E al 38’, con un calcio di punizione potente e preciso, Cazzadore ha gonfiato la rete alle spalle di Amatori per il 2-0. La sfida si è fatta in discesa per i padroni di casa che, al 42’, hanno avuto una chance per rendere ancor più consistente il vantaggio, ma il tentativo di Vanzini su assist di Maione è stato respinto da Amatori. Amatori protagonista anche due minuti più tardi, su un’azione di contropiede del Masi, che ha visto ancora Vanzini andare alla conclusione che non ha trovato impreparato l’estremo difensore ospite. Nella ripresa, la Savignanese ha tentato di riaprire il match, cercando di mettere pressione alla retroguardia dei locali. Al 5’ è stato il neoentrato Ariyo, con un tiro da fuori, a impegnare Campi. Poi, al 17’ il Masi ha avuto un’altra grossa chance: la verticalizzazione di Molossi è stata intercettata da Vanzini che è andato al tiro: Amatori ha parato e non trattenuto la sfera, ma Maione prima e Bellisi poi non sono riusciti a ribadire in rete. Al 21’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Campi si è superato sulla conclusione di Tola, passata tra una selva di gambe, e poi sul tentativo di Masciullo.

Valerio Franzoni