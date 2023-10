Eccellenza. Match avaro di emozioni al Neri. Il Castelfiorentino si difende

Castelfiorentino United

0

River Pieve

0

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Mancini, Casanova, Benvenuti, Campatelli, Canali, Ballerini, Ercoli (68’ Pieracci), Borri, Ferretti (68’ Boni), Bruni T. (68’ Durante). All. Scardigli.

RIVER PIEVE: Tozzini, Ramacciotti, Filippi, Tocci (72’ Magera), Leshi, Rossi, Fruzzetti (84’ Bosi), Cecchini, Canessa, El Hadoui, Bachini (72’ Barboni). All. Fanani.

Arbitro: Bruni M. di Siena (assistenti Barretta di Pistoia e Paerticelli di Carrara).

CASTELFIORENTINO – Partita avara di emozioni quella andata in scena sul nuovo terreno sintetico del Neri di Castelfiorentino, dove i gialloblù valdelsani e il River Pieve si spartiscono la posta in palio. Gli ospiti ci credono ed esercitano fin da subito una maggiore supremazia territoriale: si rendono infatti pericolosi al 14’ con Bachini, ma Lupi neutralizza, al 33’ con Leshi, ma la palla è alta di poco; e al 44’ con una conclusione da fuori di Fruzzetti, su cui Lupi è bravo a rifugiarsi in corner dopo averla vista passare tra una selva di gambe.

Anche la ripresa si apre con gli ospiti in avanti, ma prima Canessa e poi Cecchini non centrano lo specchio della porta. Il Castelfiorentino United si difende con ordine, ma senza riuscire ad imbastire ripartenze pericolose. Al quarto dei cinque minuti di recupero, però, è proprio la squadra di Scardigli ad avere la palla per vincere: Pieracci duetta con Durante e si invola verso l’area di rigore, ma appena entrato negli ultimi sedici metri conclude troppo debolmente in diagonale per impensierire Tozzini. Al Neri alla fine finisce a reti inviolate con un risultato che in fin dei conti riesce ad accontentare entrambe le formazioni che sul campo non hanno regalato poi così tanti colpi di scena.