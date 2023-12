Eccellenza. Match di cartello al ’Grandi. A Coriano arriva il Castenaso

Soltanto il Tropical Coriano questo pomeriggio, tra le tre squadra di casa nostra del campionato di Eccellenza, sarà di scena davanti al pubblico amico. La formazione corianese se la vedrà con il Castenaso terzo della classe. Match in trasferta per Vis Novafeltria e Pietracura, rispettivamente impegnate a Gambettola e in casa del Masi Torello Voghiera.

Eccellenza. Girone B (16ª giornata, ore 14.30): Bentivoglio-Polisportiva Reno, Gambettola-Vis Novafeltria, Masi Torello Voghiera-Pietracuta, Massa Lombarda-Medicina Fossatone, Sasso Marconi-Sanpaimola, Savignanese-Sant’Agostino, Tropical Coriano-Castenaso. Ieri: Diegaro-Cava Ronco 0-1, Granamica-Russi 2-1.

Classifica: Granamica 37; Sasso Marconi 35; Castenaso, Medicina Fossatone 27; Cava Ronco 26; Sant’Agostino 25; Pietracuta 24; Gambettola, Polisportiva Reno 23; Russi 22; Tropical Coriano 21; Massa Lombarda 19; Sanpaimola 16; Diegaro 15; Masi Torello Voghiera 13; Vis Novafeltria 12; Savignanese 11; Bentivoglio 7.