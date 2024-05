Eccellenza. Menghi: "Chiesanuova, avanti con Mobili»

Come logico, considerando i grandi risultati appena collezionati andando oltre le aspettative, il Chiesanuova 2024-2025 manterrà l’ossatura dell’ultima spumeggiante stagione di Eccellenza. E magari avrà una rosa ancor più profonda e "camaleontica". A dirlo al Carlino è il direttore sportivo dei biancorossi, Ivan Menghi.

Ds partiamo da Mobili, manca solo l’ufficialità formale dopo quanto affermato dal tecnico e dal presidente Bonvecchi durante la festa con la comunità. Insomma si prosegue sì?

"C’è stato un incontro anche successivamente e a grandi linee direi che tutto è a posto. È fondamentale mantenere anche lo staff, persone che hanno sgobbato tanto, ci hanno aiutato anche risolvendo diverse situazioni non di natura tecnica".

Che garanzie ha chiesto o che indicazioni ha fornito Mobili durante questi colloqui con la dirigenza?

"Vorrebbe una panchina più lunga e giocatori duttili, così da ampliare le possibilità di gioco e le strategie tattiche".

Anche il gruppo merita la conferma in blocco, no?

"Senz’altro. Il nostro lavoro infatti comincerà dalle conferme, poi ci muoveremo in entrata".

Rispondendo ad una nostra intervista, Monteneri ha fatto capire che sta valutando di ritirarsi e lo avrebbe comunicato ai compagni nel corso dell’ultimo allenamento.

"Sì, è una possibilità concreta. Abbiamo un paio di situazioni di questo tipo tra i difensori, stiamo decidendo se potremo risolvere la cosa tra gli elementi in casa o se interverremo col mercato".

Circolano voci su trattative riguardanti i fuoriquota, cosa c’è di vero?

"Poco. Una cosa è certa però, cerchiamo under dal rendimento di over. Insomma non ti devi accorgere che è un under. Chiaramente – conclude Menghi – giovani così bravi è difficile sottrarli alla concorrenza, chi li ha se li tiene stretti".

Andrea Scoppa