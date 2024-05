Eccellenza. Mister Fregnani fa 10 con il Pietracuta

E sono dieci. Consecutivi. Il Pietracuta e Luca Fregnani proseguono il cammino insieme. La conferma del rinnovo è arrivata ieri, dopo una trattativa lampo. "È bastata una vigorosa stretta di mano tra dirigenti e mister – dicono dal club – per ratificare formalmente l’accordo. Oltre agli eccezionali risultati ottenuti in questo lungo periodo, sulla decisione di proseguire nel sodalizio hanno influito fortemente la sintonia e la condivisione di intenti che negli anni non sono mai mancate e che hanno regalato ai tifosi pietracutesi stagioni sportive indimenticabili". Ora, e ancora una volta, tutti al lavoro per allestire la squadra che nella prossima stagione vorrà ancora ben figurare nel difficilissimo campionato di Eccellenza. Ma il primo mattone pensando al campionato che verrà il Pietracuta l’ha messo andando sul sicuro.