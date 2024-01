Eccellenza. Montecatini, pareggio e rimpianti. Ponte Buggianese, vento in poppa

La Valdinievole Montecatini c’è. Il punto conquistato a Perignano sta un po’ stretto allo staff biancoceleste, perché ai punti avrebbe sicuramente vinto. La squadra sta ritrovando lo smalto di inizio stagione grazie anche ai rientri degli infortunati che stanno ritrovando la forma, nonché agli ultimi arrivi che stanno rimpiazzando bene i giocatori ceduti. La difesa ha fatto il suo lavoro e per subire il gol c’è voluto un tiro dagli undici metri, mentre in attacco sono mancati solo gli ultimi acciaccati. Contento a metà il diesse Mariotti: "Abbiamo dominato tutto il primo tempo – ha detto – abbiamo costruito almeno tre palle gol, mentre il Perignano non si è mai avvicinato all’ area di rigore. Non posso dire niente ai nostri ragazzi, perché anche nel secondo tempo hanno messo alle corde gli avversari. Ora avanti a testa bassa – ha concluso – la salvezza è dietro l’ angolo e la possiamo conquistare".

Vittoria doveva essere, e vittoria è stata, per il Ponte Buggianese contro il Castelfiorentino. Al "Pertini" la gara che valeva una grossa fetta di salvezza è decisa dalla rete di Granucci. La squadra è adesso ottava nella classifica del girone A d’Eccellenza con 26 punti e guarda con ottimismo al futuro. "Siamo stati bravi contro il Castelfiorentino – ha detto il tecnico Gutili –. Non abbiamo rischiato niente e al momento giusto abbiamo colpito. Anche se nel primo tempo non abbiamo avuto grosse occasioni, siamo stati costantemente nella trequarti avversaria. Nel secondo tempo abbiamo aumentato i giri, costruendo più occasioni tra cui quella della traversa di Martinelli. Prima arriva la salvezza e prima potremo giocare più spensierati – ha aggiunto –, provando eventualmente a fare qualcosa in più. So che abbiamo il destino nelle nostre mani, perché la squadra quando è concentrata riesce a fare partite importanti".

Incerpi–Lo Iacono