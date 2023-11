Eccellenza. Montefano, Bonacci: : "La sfida con la Rata apre un trittico difficile»

"Una volta usciti da questo trittico avremo le idee più chiare sulla nostra stagione". È quanto dice Stefano Bonacci, presidente del Montefano, in vista dei match interni con Maceratese di domenica e Civitanovese (3 dicembre) inframezzati dalla trasferta a Urbino (26 novembre). La società viola ha chiesto di poter giocare a Recanati la sfida con la Civitanovese. "Quella con la Maceratese si giocherà a Montefano, perlomeno – spiega il presidente – è questa la situazione fino al primo pomeriggio di ieri". È un Montefano su di giri dopo la vittoria in casa del Monturano. "Ci ha dato morale dopo una serie di gare ben giocate e interpretate, ma che ci hanno fruttato meno di quanto meritato. È stato un successo difficile, conquistato con tanta determinazione e caratterizzato dai primi centri di Papa e Di Matteo". Ma adesso si pensa alla sfida con la Maceratese. "Apriamo questo trittico – osserva il presidente – contro una formazione in crescita, una piazza con una ricca tradizione, una squadra con un organico di assoluto valore e con un tecnico importante. In paese è una sfida sentita e c’è orgoglio per affrontare un club che ha un passato glorioso".