Eccellenza. Montespertoli: è festa promozione. Serie D con due giornate di anticipo

MONTESPERTOLI

0

TUTTOCUOIO

1

MONTESPERTOLI: Biotti, Marconi (45’ Fiaschi), Conti, Trapassi (63’ Corradi), Calonaci, Pecci (75’ Leoncini), Marcacci (46’ Cremonini), Anichini, Mosti Falconi, Maltomini, Focardi Olmi (60’ Marchi). A disp. Onori, Chini, Falconi, Cioni. All. Sarti.

TUTTOCUOIO: Carcani, Battaglia, Sorbo, Fino, Puleo, Marcon, Remorini, Mustone, Massaro, Papi, Rossi. A disp. Iacoponi, Princiotta, Turini, Fiscella, Solari, Severi, Centonze, Caggianese, Ratti. All. Firicano.

Arbitro: Corti di Prato (Scellato di Prato e Cerino di Lucca).

Rete: 10’ Massaro.

MONTESPERTOLI - Fa festa il Tuttocuoio di Aldo Firicano, che passa, grazie all’ 1-0, sul campo del Montespertoli e conquista con due giornate di anticipo la promozione in serie D. I sette punti di vantaggio sulla seconda in classifica consentono ai neroverdi di mettere in cassaforte la vittoria del campionato, raggiunta grazie ad un travolgente girone di ritorno.

Il match-winner è anche questa volta Gabriele Massaro: al 10’ l’attaccante classe 2002 (già autore di una doppietta al Perignano nel turno precedente) trafigge in mischia Biotti portando in vantaggio i suoi. Il Montespertoli reagisce con caparbietà, nel primo tempo ha due occasioni con capitan Maltomini ma non riesce a concretizzarle: sono due opportunità perse che non torneranno. Nella ripresa il Tuttocuoio amministra con oculatezza il minimo scarto e conduce in porto una vittoria che ha un peso specifico importantissimo. Obiettivo stagionale comunque raggiunto anche per la squadra di Gianluigi Sarti, che l’anno prossimo giocherà ancora in Eccellenza. Alla fine è un risultato che accontenta entrambe le squadre che festeggiano meritatamente quel salto di categoria messo nel mirino ad inizio stagione.