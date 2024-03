Eccellenza. Montespertoli ko. Apre Maltomini poi i locali volano

pro livorno

4

montespertoli

2

PRO LIVORNO SORGENTI: Strambi, Montecalvo, Lucarelli (81’ Gianfranchi), Quilici, Lischi A., Fraschi, Putrignano (75’ Lischi L.), Santagata, Cutroneo (87’ Accordino), Signorini, Lucchesi (76’ Fornaciari). All. Bandinelli.

MONTESPERTOLI: Onori, Corradi, Marconi (64’ Conti), Trapassi, Calonaci, Pecci, Fiaschi (54’ Focardi Olmi), Anichini (71’ Mosti Falconi), Cioni (54’ Lotti), Maltomini, Marcacci (64’ Marconcini). All. Sarti.

Arbitro: Atanasov di Verona.

Reti: 19’ Maltomini; 26’, 67’ rig. e 70’ Cutroneo; 74’ Lucchesi; 94’ Lotti.

LIVORNO – Il Montespertoli cade sul campo della Pro Livorno Sorgenti sotto i colpi di uno scatenato Cutroneo, dopo un primo tempo in equilibrio. Gialloverdi in vantaggio al 19’ con capitan Maltomini, abile a scavalcare Strambi con un colpo di testa. Marcacci sfiora il raddoppio, arriva invece al 26’ il pari di Cutroneo che sfrutta un preciso cross dalla destra di Montecalvo. A metà secondo tempo lo stesso bomber locale segna altre due volte: prima dal dischetto (mani in area di Pecci) e poi su assist del solito Montecalvo. Al 74’ Lucchesi in contropiede realizza il poker per i locali e chiude la partita. Nel recupero, bello ma inutile il gol di Lotti.