Eccellenza. Monti: "Sangiustese, sono fiducioso per il rush finale»

"Sono fiducioso per il finale di stagione perché ultimamente stiamo dando sempre qualcosa in più". È quanto dice Michele Monti, portiere della Sangiustese, che pensa alle ultime quattro partite di campionato. "Spero – aggiunge – che riusciremo a raccogliere quanto seminato durante l’anno". La squadra ha colto in casa dell’Azzurra Colli il primo successo esterno della stagione. "Siamo stati bravi – ricorda – ad avere l’atteggiamento giusto facendo una grande partita sul piano della concentrazione". Si è trattato di una vittoria molto importante sotto ogni aspetto. "È stato – spiega – uno snodo fondamentale, così come lo saranno le prossime partite. I tre punti conquistati ci permettono di lavorare in questi giorni più serenamente e con il sorriso, rimanendo sempre concentrati, senza staccare la spina".