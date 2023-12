Eccellenza: nell’anticipo battuto il Russi in rimonta 2-1. Il Granamica di Marchini si riporta in vetta alla classifica

Si è aperta ieri con l’anticipo tra il Granamica e il Russi la sedicesima giornata del campionato di Eccellenza. A spuntarla, con il punteggio di 2-1, dopo essersi trovati in svantaggio, sono stati gli uomini di Davide Marchini che, grazie a questo successo, si riportano in vetta alla classifica del girone B in attesa di capire il risultato odierno della rivale Sasso Marconi (ora a -2). Gli uomini di Fabio Malaguti, favoritissimi per la vittoria finale, cercheranno di riportarsi prontamente in testa provando ad aggiudicarsi la sfida casalinga contro il Sanpaimola. La terza forza del campionato Medicina Fossatone, guidata da Giangiacomo Geraci, sarà di scena sul campo del Massa Lombarda mentre il Castenaso di Sergio Fancelli, che ha gli stessi punti del Medicina, farà visita al Tropical Coriano.

Match casalingo per il Bentivoglio di Marco Gelli che, ultimo, ospiterà la Reno. Per quanto riguarda il girone A, sia lo Zola Predosa che il Faro Gaggio giocheranno in trasferta: il team di Nicola Zecchi contro la Pieve Nonantola mentre la band di Alessandro Evangelisti contro il Montecchio.