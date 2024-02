Eccellenza, nell’anticipo la squadra di Zacchei non riesce a tornare al successo. Il Foiano fa tutto da solo: pari con la Colligiana. Adami illude gli amaranto poi l’autogol costa caro

foiano

colligiana

FOIANO: Vassallo, Manchia (63’ Nannoni), Bux, Cacioppini, Fanetti (27’ Lombardi), Sottili, Morasca, Verdelli, Adami, Biagi, Baccni (48’ Berneschi). All. Zacchei.

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Paparusso, Pierucci, De Vistis (46’ Calamassi), Finetti, Donati, Cicali, Polo, Marabese, Mussi.

All. Chini.

Arbitro: Esposito di Pescara.

Reti: 6’ Adami, 59’ Sottili aut.

FOIANO – Niente da fare per il Foiano. La squadra di Zacchei non riesce a tornare al successo, ma almeno trova un punto contro una diretta concorrente, utile almeno per il morale e anche per la cassifica anche se la vittoria sembrava alla portata degli amaranto. Partono subito forte i padroni di casa che trovano la rete del vantaggio al 6’ con Adami. Il numero nove amaranto, migliore in campo, è bravo ad anticipare gli avversari sul rasoterra di Baccani e sorprendere con una girata al volo Chiarugi sul primo palo. La Colligiana sfiora il pareggio al 21’, quando Paparusso serve dalla sinistra Polo che però di piatto spedisce incredibilmente fuori. La partita è giocata su buoni ritmi con gli ospiti protesi in avanti alla ricerca del pareggio e gli amaranto attenti a ripartire in contropiede. Al 27’ pt si infortuna Fanetti al suo posto entra Lombardi (nella foto), che va a costituire con Sottili un’inedita coppia difensiva. Al 32’ ancora Adami in evidenza su lancio di Morasca. L’attaccante supera De Vitis ma trova Chiarugi attento nel respingere sul fondo.

Nel secondo tempo mister Chini inserisce Calamassi, il cui ingresso risulta subito determinante. Il macino ospite al 52’ fa partire un fendente da fuori area che è respinto corto da Vassallo, Marabese prova un tap-in vincente, ma trova un Bux strepitoso che salva sulla linea di porta. Gli ospiti premono sull’acceleratore e trovano il pareggio al 59’ quando uno scatenato Calamassi mette una palla dal fondo e trova la sfortunata deviazione di Sottili con la palla che termina oltre la linea di porta. Il Foiano risponde con Verdelli bravo dopo un’azione individuale ad impegnare Chiarugi. L’ultimo a provarci è ancora Calmassi, che partito da destra si accentra e fa partire un sinistro che si stampa sulla traversa.