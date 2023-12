Eccellenza: obiettivo secondo posto per i viola. Terranuova in trasferta. Castiglionese all’attacco. E Becattini tenta il colpo

AREZZO

Obiettivo secondo posto per la Castiglionese di Roberto Fani (nella foto).

I viola sono impegnati questo pomeriggio alle 14,30 in casa contro la Fortis Juventus. I viola dopo l’ottimo pareggio ottenuto nel turno precedente in casa della capolista Siena hanno ritrovato il secondo posto in compagnia dello Scandicci. Adesso il ritorno tra le mura amiche del Faralli contro una Fortis Juventus che stazionando a metà classifica cerca adesso l’allungo giusto per avvicinare il treno playoff e soprattutto allontanare la zona calda della classifica. Nel frattempo osserverà un turno di riposo il Foiano di Zacchei, sceso al quarto posto in graduatoria, alle spalle del Terranuova Traiana che è quindi al terzo.

I biancorossi sono di scena a Colle Val d’Elsa. Un vero e proprio scontro diretto per gli uomini di Becattini che vantano appena una lunghezza di vantaggio sulla Colligiana, risalita con forza in alto. Oggi per i valdarnesi, dopo le varie operazioni di mercato che hanno visto partire tra gli altri Redi, ci sarà modo per vedere all’opera Privitera. La Baldaccio dopo essere tornata al successo si ripresenta davanti al pubblico di casa per ospitare il Firenze Ovest. I ragazzi di Baldolini dovranno affrontare davanti ai propri tifosi un Firenze Ovest in difficoltà, penultimo con appena sette punti all’attivo.

L’occasione è a dir poco ghiotta per allungare in classifica, proprio sul penultimo punto, lanciando un chiaro segnale in ottica salvezza. Il programma di questa giornata si completa poi con l’Audax Rufina impegnata sul proprio terreno di gioco con la Lastrigiana, mentre la Rondinella Marzocco affronterà l’Asta che ha tesserato Dieme, ex Arezzo. Per lo Scandicci in arrivo il Pontassieve, fanalino di coda, mentre il Signa ospiterà la Sinalunghese. Sul fronte mercato il Foiano nelle ultime ore ha ceduto Federico Costantini, centrocampista classe 2004, con la formula del prestito al Figline mentre Paolo Di Leo, centrocampista classe 1998, si è accasato al Certaldo in serie D.