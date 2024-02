Eccellenza, occasione sprecata. La Pieve al terzo pareggio di fila. Lupusor sbaglia un calcio di rigore

la pieve

0

salsomaggiore

0

LA PIEVE: Fiorito, Lo Bello, Pederzani (74’ Quitadamo), Bellentani, Gobbi, Canalini, Lupusor (85’ Boriani), Cehu, Guerzoni (68’ Bojardi), Rizzo (52’ Cheli), Diallo. A disp.: Ortensi, Belfakir, Acquafresca, Erihioui, Margotta. All. Chezzi

SALSOMAGGIORE: Menta, Dattaro (69’ Ziliotti), Kamisi, Furlotti, Morigoni, Orlandi, Yener (88’ Togola), Billone (69’ Crescenzi), Fanti, Berti, D’Aversa (90’+2 Pedretti). A disp.: Aimi, Salsa, Brunson, Brasacchio, Lattuca. All. Ghia

Arbitro: Manassero di Piacenza

Note: ammoniti Furlotti, Rizzo, Menta, Billone, Bellentani, Margotta, Canalini, Orlandi

Terzo pari di fila per La Pieve nella sfida salvezza con il Salsomaggiore, coi granata che hanno fallito un rigore con Lupusor e quindi hanno davvero di che recriminare. Passando alla cronaca delle partita: al 16’ Guerzoni manda fuori dal limite. Al 37’ contatto in area tra Menta e Rizzo, rigore che però Luposor sbaglia.

Al 61’ Cheli vince un contrasto con Kamisi al limite dell’area e prova il cross al centro ma Morigoni manda in angolo. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, al 62’ Canalini appoggia all’indietro per Lo Bello che prova il tiro da fuori ma la palla termina a lato. Al 66’ punizione di Billone, si supera Fiorito che in tuffo devia in angolo.

Al 70’, ancora, Yener prova il tiro direttamente da calcio d’angolo, Fiorito respinge con i pugni e svanisce così un’altra azione potenzialmente pericolosa. All’ 81’ tiro dalla lunga distanza di Kamisi, palla che esce abbondantemente. Alll’82’ Cheli fa tutto da solo ma Furlotti devia in angolo.