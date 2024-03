Eccellenza. Oggi a Villa Potenza allenamento congiunto Maceratese-Fabriano

Alle 17.30 di oggi a Villa Potenza la Maceratese e il Fabriano Cerretto effettueranno un allenamento congiunto. Per Pieralvise Ruani, allenatore dei biancorossi, si tratta di un’opportunità utile per saggiare la squadra in vista della partita del 7 aprile a Castelfidardo, uno scontro diretto tra formazioni in lotta per un posto nei playoff. La Maceratese accusa un distacco di 3 punti dagli avversari ed ecco che questa partita assume una grande rilevanza quando mancano quattro gare alla conclusione del campionato: i biancorossi affronteranno in trasferta Castelfidardo e Osimana, mentre all’Helvia Recina riceveranno Jesina e nell’ultima giornata Monturano Campiglione.

Non mancano le difficoltà per il match a Castelfidardo, a cominciare dal valore degli avversari e dal fatto che il tecnico maceratese non potrà contare sugli squalificati Gagliardini, Strano, Luciani e Mancini. E così oggi questi giocatori faranno parte della formazione in un secondo momento perché ora c’è da studiare le soluzioni migliori per affrontare al meglio la squadra di Giuliodori alla ripresa del campionato. Oggi non ci saranno Pagliari, Di Ruocco e il centrocampista Tortelli, quest’ultimo sarà lasciato precauzionalmente a riposo fino a martedì quando si allenerà con i compagni alla ripresa della preparazione dopo le feste pasquali.